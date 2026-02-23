Réunion d’information : fête des voisins 2026 Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mardi 10 mars, 19h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre – Gratuit

Pour les habitants des quartiers Hauts de Gaudon, Gaudon et Perrières.

Envie de partager un moment convivial entre voisins ? De donner un coup de main à l’organisation ou simplement d’en savoir plus ?

Vous êtes toutes et tous les bienvenu·e·s !

Buffet partagé, musique, animations, jeux pour petits et grands… Toutes les idées sont les bienvenues !

La fête se déroulera sur l’espace enherbé du quartier des Hauts de Gaudon. Les animations seront proposées par le Centre des Marais, Espacil, Archipel Habitat et d’autres associations de la commune.

Que vous souhaitiez vous impliquer activement ou simplement participer le jour J, votre présence compte !

On vous attend nombreux pour faire de cette fête un beau moment de partage et de convivialité !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-10T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-10T21:00:00.000+01:00

http://www.centredesmarais.asso.fr http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

