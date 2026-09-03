Réunion d’information – Fragilité, autonomie, aides : parlons-en ! Maison des Services Sabres
lundi 9 novembre 2026 · Maison des Services · Sabres
Informations pratiques
Sabres
Réunion d’information – Fragilité, autonomie, aides : parlons-en !
Maison des Services 131, place Gambetta Sabres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-09 17:00:00
fin : 2026-11-09 19:00:00
Date(s) :
2026-11-09
Un parent qui avance en âge, un proche qui perd en autonomie, ou tout simplement l’envie d’anticiper pour soi… Ces questions arrivent souvent plus vite qu’on ne l’imagine.
?? « Qui peut m’aider ? Quelles aides existent ? À qui m’adresser ? »
Un parent qui avance en âge, un proche qui perd en autonomie, ou tout simplement l’envie d’anticiper pour soi… Ces questions arrivent souvent plus vite qu’on ne l’imagine.
?? « Qui peut m’aider ? Quelles aides existent ? À qui m’adresser ? »
Le Pôle Domicile du CIAS Cœur Haute Lande vous propose une réunion d’information ouverte à toutes et à tous pour découvrir les ressources et les accompagnements disponibles près de chez vous. .
Maison des Services 131, place Gambetta Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 77 16 67 l.bentes@ciascoeurhautelande.fr
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English : Réunion d’information – Fragilité, autonomie, aides : parlons-en !
An aging parent, a loved one losing their independence, or simply the desire to plan ahead for yourself… These issues often arise sooner than you might think.
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L’événement Réunion d’information – Fragilité, autonomie, aides : parlons-en ! Sabres a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cœur Haute Lande
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