Réunion d’information – Fragilité, autonomie, aides : parlons-en ! Maison des Services Sabres

Informations pratiques

Sabres

Réunion d’information – Fragilité, autonomie, aides : parlons-en !

Maison des Services 131, place Gambetta Sabres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-09 17:00:00

fin : 2026-11-09 19:00:00

Date(s) :

2026-11-09

Un parent qui avance en âge, un proche qui perd en autonomie, ou tout simplement l’envie d’anticiper pour soi… Ces questions arrivent souvent plus vite qu’on ne l’imagine.

?? « Qui peut m’aider ? Quelles aides existent ? À qui m’adresser ? »

Un parent qui avance en âge, un proche qui perd en autonomie, ou tout simplement l’envie d’anticiper pour soi… Ces questions arrivent souvent plus vite qu’on ne l’imagine.

?? « Qui peut m’aider ? Quelles aides existent ? À qui m’adresser ? »

Le Pôle Domicile du CIAS Cœur Haute Lande vous propose une réunion d’information ouverte à toutes et à tous pour découvrir les ressources et les accompagnements disponibles près de chez vous. .

Maison des Services 131, place Gambetta Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 77 16 67 l.bentes@ciascoeurhautelande.fr

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English : Réunion d’information – Fragilité, autonomie, aides : parlons-en !

An aging parent, a loved one losing their independence, or simply the desire to plan ahead for yourself… These issues often arise sooner than you might think.

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L’événement Réunion d’information – Fragilité, autonomie, aides : parlons-en ! Sabres a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cœur Haute Lande