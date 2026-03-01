Réunion d’information frelon asiatique

10 avenue marineo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

En 2025, la municipalité sigolénoise a pris en compte la problématique du frelon asiatique en chargeant un employé municipal de poser les pièges et de charger les appâts chaque semaine sur l’ensemble du territoire communal.

.

10 avenue marineo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 63 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 2025, the municipality of Sigolén took the Asian hornet problem into account by assigning a municipal employee to set traps and load bait every week throughout the municipality.

L’événement Réunion d’information frelon asiatique Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron