Réunion d’information Salle des fêtes Lys-Haut-Layon

Réunion d’information

Salle des fêtes Saint-Hilaire-du-Bois Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 19:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

.

Salle des fêtes Saint-Hilaire-du-Bois Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 80 60 communication@lyshautlayon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Réunion d’information Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de tourisme du Choletais