Doubs

20 juin 2025 17:00

18:30:00

2025-06-20

Réunion d'information Activités régulières ados et soirées ados à la MJC

Au programme: Expression artistique et expression corporelle.

Viens en discuter autour d'un goûter et décide du nouveau programme d'activité !

Place de l'Église MJC Morteau

Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 64 00 16 service.jeunesse@mjcmorteau.com

