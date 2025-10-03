Réunion d’information PENS’aidants Maison des associations Royan
Réunion d’information PENS’aidants Maison des associations Royan vendredi 3 octobre 2025.
Réunion d’information PENS’aidants
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Début : 2025-10-03 10:00:00
Vous êtes aidant et cherchez du soutien ? Vous accompagnez régulièrement un proche en perte d’autonomie ?
+33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
English :
Are you a caregiver looking for support? Do you regularly accompany a loved one who is losing his or her independence?
German :
Sie sind pflegend und suchen Unterstützung? Begleiten Sie regelmäßig einen Angehörigen, der an Selbstständigkeit verliert?
Italiano :
Siete badanti in cerca di sostegno? Vi occupate regolarmente di un parente che sta perdendo la propria autonomia?
Espanol :
¿Es usted un cuidador que busca apoyo? ¿Cuida regularmente a un familiar que está perdiendo su independencia?
