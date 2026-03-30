Réunion d’information pour 16 25 ans Pole jeunesse Champdeniers
Réunion d’information pour 16 25 ans Pole jeunesse Champdeniers jeudi 2 avril 2026.
Réunion d’information pour 16 25 ans
Pole jeunesse 1 place Porte St Antoine Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Réunion d’information ouverte aux jeunes pour le projet de Coopérative jeunesse en Val de Gâtine. .
Pole jeunesse 1 place Porte St Antoine Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 jeunesse.luv@csc79.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réunion d’information pour 16 25 ans
L’événement Réunion d’information pour 16 25 ans Champdeniers a été mis à jour le 2026-03-27 par CC Val de Gâtine