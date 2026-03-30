Réunion d’information pour 16 25 ans Pole jeunesse Champdeniers

Réunion d’information pour 16 25 ans

Pole jeunesse 1 place Porte St Antoine Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Réunion d’information ouverte aux jeunes pour le projet de Coopérative jeunesse en Val de Gâtine. .

Pole jeunesse 1 place Porte St Antoine Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 jeunesse.luv@csc79.org

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English : Réunion d’information pour 16 25 ans

L’événement Réunion d’information pour 16 25 ans Champdeniers a été mis à jour le 2026-03-27 par CC Val de Gâtine