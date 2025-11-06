Réunion d’information pour la formation « découverte des métiers de l’industrie » Agence ARRAS Arras

Réunion d’information pour la formation « découverte des métiers de l’industrie » Jeudi 6 novembre, 13h00 Agence ARRAS Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T13:00:00 – 2025-11-06T15:00:00

Fin : 2025-11-06T13:00:00 – 2025-11-06T15:00:00

Vous souhaitez découvrir un secteur en tension ? Vous envisagez le secteur de l’industrie ? Participez à la réunion d’information qui se déroulera le 06/11 à l’agence France Travail d’Arras pour découvrir en quoi consiste la formation « Découverte des métiers de l’industrie » qui se déroulera du 1er décembre 2025 au vendredi 23 janvier 2026. Débutant, sans expérience, en projet de reconversion professionnelle ou en définition de projet … découvrir des métiers qui recrutent!

Agence ARRAS 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514207 »}]

