Réunion d’information pour rénover un logement locatif SALLE DES FÊTES Dangé-Saint-Romain

Réunion d’information pour rénover un logement locatif

SALLE DES FÊTES Place du Chai – Dangé-Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Vous êtes propriétaire d’un logement locatif dans Grand Châtellerault et vous souhaitez le rénover ? Venez nous rencontrer !

Dans le cadre des dispositifs en faveur de la rénovation de l’habitat actuellement en œuvre sur l’agglomération, la Maison de l’habitat, avec l’ADIL 86 et Action Logement Services, organisent une réunion d’information sur la rénovation d’un logement locatif.

Cette réunion vous informera sur l’accompagnement et les aides financières dont vous pourriez bénéficier, ainsi que les avantages fiscaux associés et les conséquences de travaux d’amélioration sur les rapports locatifs. .

SALLE DES FÊTES Place du Chai – Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine renovonsvotrehabitat@grand-chatellerault.fr

English : Réunion d’information pour rénover un logement locatif

German : Réunion d’information pour rénover un logement locatif

Italiano :

Espanol : Réunion d’information pour rénover un logement locatif

L’événement Réunion d’information pour rénover un logement locatif Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2025-10-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne