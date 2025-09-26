Réunion d’information Protégez-vous contre la cyber fraude ! chemin du Castellan Istres

Réunion d’information Protégez-vous contre la cyber fraude ! chemin du Castellan Istres vendredi 26 septembre 2025.

Réunion d’information Protégez-vous contre la cyber fraude !

Vendredi 26 septembre 2025 à partir de 14h. chemin du Castellan Foyer de la Régalido Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-26 14:00:00

Vous êtes senior et vous utilisez Internet ? Vous recevez des courriels suspects ou des appels étranges ? Apprenez à reconnaître les arnaques en ligne et à vous protéger efficacement !

Au programme

Qu’est-ce que la cyber fraude ?

Comment reconnaître les arnaques en ligne (emails, SMS, faux sites, appels)

Bonnes pratiques pour sécuriser vos appareils

Questions / Réponses avec un expert en cyber sécurité .

chemin du Castellan Foyer de la Régalido Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 29 05 90 accueil@itle.fr

English :

Are you a senior citizen who uses the Internet? Are you receiving suspicious e-mails or strange phone calls? Learn how to recognize online scams and protect yourself effectively!

German :

Sind Sie ein Senior und nutzen das Internet? Erhalten Sie verdächtige E-Mails oder seltsame Anrufe? Lernen Sie, wie Sie Online-Betrügereien erkennen und sich effektiv schützen können!

Italiano :

Siete un cittadino anziano che usa Internet? Ricevete e-mail sospette o strane telefonate? Imparate a riconoscere le truffe online e a proteggervi efficacemente!

Espanol :

¿Es usted una persona mayor que utiliza Internet? ¿Recibe correos electrónicos sospechosos o llamadas extrañas? Aprenda a reconocer las estafas en línea y a protegerse eficazmente

