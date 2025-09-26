Réunion d’information Protégez-vous contre la cyber fraude ! chemin du Castellan Istres
Réunion d’information Protégez-vous contre la cyber fraude ! chemin du Castellan Istres vendredi 26 septembre 2025.
Réunion d’information Protégez-vous contre la cyber fraude !
Vendredi 26 septembre 2025 à partir de 14h. chemin du Castellan Foyer de la Régalido Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-26 14:00:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Vous êtes senior et vous utilisez Internet ? Vous recevez des courriels suspects ou des appels étranges ? Apprenez à reconnaître les arnaques en ligne et à vous protéger efficacement !
Au programme
Qu’est-ce que la cyber fraude ?
Comment reconnaître les arnaques en ligne (emails, SMS, faux sites, appels)
Bonnes pratiques pour sécuriser vos appareils
Questions / Réponses avec un expert en cyber sécurité .
chemin du Castellan Foyer de la Régalido Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 29 05 90 accueil@itle.fr
English :
Are you a senior citizen who uses the Internet? Are you receiving suspicious e-mails or strange phone calls? Learn how to recognize online scams and protect yourself effectively!
German :
Sind Sie ein Senior und nutzen das Internet? Erhalten Sie verdächtige E-Mails oder seltsame Anrufe? Lernen Sie, wie Sie Online-Betrügereien erkennen und sich effektiv schützen können!
Italiano :
Siete un cittadino anziano che usa Internet? Ricevete e-mail sospette o strane telefonate? Imparate a riconoscere le truffe online e a proteggervi efficacemente!
Espanol :
¿Es usted una persona mayor que utiliza Internet? ¿Recibe correos electrónicos sospechosos o llamadas extrañas? Aprenda a reconocer las estafas en línea y a protegerse eficazmente
