Réunion d’information recrutement STELLANTIS #Méthode de recrutement par simulation#(MRS) Agence RENNES SUD Noyal-Châtillon-sur-Seiche Jeudi 2 octobre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Venez nous rencontrer le jeudi 2 octobre à 9h au sein de l’entreprise STELLANTIS, site de la JANAIS. Nous vous proposons des postes d’opérateurs(rices) en production automobile. Le processus de recrutement se fera par le biais de la méthode de recrutement par simulation (MRS), qui permet d’évaluer les habilités requises sur le poste. Vous aurez l’occasion d’échanger avec l’employeur sur le poste proposé et nous serons là pour répondre à toutes vos interrogations. Les prérequis sont : savoir lire, écrire et compter. Ne pas vous inscrire à cet évènement si vous avez déjà travaillé pour STELLANTIS.Vous rapprocher de l’agence intérimaire dans ce cas.

Présentation du recrutement MRS Présentation du poste d’opérateur de production par l’employeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-02T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-02T10:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/492442

Agence RENNES SUD 35131 Chartres-de-Bretagne Châtillon-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine