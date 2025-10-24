Réunion d’information retraite Espace France Services Étang-sur-Arroux
Réunion d’information retraite Espace France Services Étang-sur-Arroux jeudi 15 janvier 2026.
Réunion d’information retraite
Espace France Services 2 bis rue d’Autun Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 10:30:00
fin : 2026-01-15 12:00:00
Date(s) :
2026-01-15
Réunion d’information retraite par les experts de la CARSAT.
Sur inscription Nombre de places limitées .
Espace France Services 2 bis rue d’Autun Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 38 14 pierre.cothenet@grandautunoismorvan.fr
English : Réunion d’information retraite
German : Réunion d’information retraite
Italiano :
Espanol :
L’événement Réunion d’information retraite Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2025-10-24 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II