Réunion d’information Séniors Bergheim jeudi 18 décembre 2025.
17 Route du vin Bergheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Jeudi 2025-12-18 14:00:00
fin : 2025-12-18 16:00:00
2025-12-18
Au temps de la retraite, de nombreuses questions peuvent se poser, et le service social de la CEA est là pour y répondre.
Autonomie, précarité, vulnérabilité, nous aborderons plusieurs points et répondrons à vos questions. 0 .
17 Route du vin Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 27 61 secretariat_pg_rib@alsace.eu
L’événement Réunion d’information Séniors Bergheim a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr