Réunion d’information sur la lutte contre le frelon asiatique

Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Au programme Reconnaître le frelon Asiatique Méthodes de lutte contre les nids primaires et secondaires Techniques de fabrication.

.

Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 08 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Program: Recognizing the Asian hornet Control methods for primary and secondary nests Manufacturing techniques.

L’événement Réunion d’information sur la lutte contre le frelon asiatique Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2026-02-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire