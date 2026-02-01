Réunion d’information sur la lutte contre le frelon asiatique Saint-Julien-du-Pinet
Réunion d’information sur la lutte contre le frelon asiatique Saint-Julien-du-Pinet samedi 21 février 2026.
Réunion d’information sur la lutte contre le frelon asiatique
Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire
Début : 2026-02-21 10:00:00
Au programme Reconnaître le frelon Asiatique Méthodes de lutte contre les nids primaires et secondaires Techniques de fabrication.
Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 08 76
English :
Program: Recognizing the Asian hornet Control methods for primary and secondary nests Manufacturing techniques.
