Réunion d’information sur l’achat groupé de kits photovoltaïques Fabrique du monde rural Combeaufontaine

Réunion d’information sur l’achat groupé de kits photovoltaïques Fabrique du monde rural Combeaufontaine vendredi 3 octobre 2025.

Réunion d’information sur l’achat groupé de kits photovoltaïques

Fabrique du monde rural 47 Grande Rue Combeaufontaine Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

L’ADERA s’associe à Solarcoop pour vous proposer de vous équiper d’un kit photovoltaïque en achat groupé. Une réunion d’information aura lieu le 3 octobre à la Fabrique du monde rural à Combeaufontaine (possibilité de participer en visio). Un bénévole de Solarcoop présentera le fonctionnement de cette société coopérative et le principe de cet achat groupé.

Nous ouvrirons ensuite les commandes de kits dans le cadre de l’achat groupé jusqu’à fin octobre. Cet achat groupé sera réservé aux haut-saônois (et très très proches de la Haute-Saône ;-)) sachant que les kits seront tous livrés à Combeaufontaine.

Outre le fait de permettre une réduction sur les frais de livraison, ce partenariat doit permettre

de vous aider à définir votre besoin en matière de photovoltaïque (achat d’un kit auto-installé, installation plus importante réalisée par un professionnel) ;

de s’entraider pour distribuer et installer les kits ;

de réaliser votre installation dans les règles, au niveau technique et administratif.

Cette réunion est ouverte à toutes et tous. Mais l’achat groupé en lui-même sera réservé aux adhérents à l’ADERA. Pour adhérer, voir https: adera.asso.fr nous-rejoindre .

Suite à la présentation, vous pourrez si vous le souhaitez manger et boire un coup au café associatif de la Fabrique du monde rural (adhésion obligatoire à partir de 0,5 € pour pouvoir consommer, les repas sont en général entre 8 et 10 €). Merci de préciser lors de votre inscription si vous souhaitez manger sur place. .

Fabrique du monde rural 47 Grande Rue Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 12 86 contact@adera.asso.fr

English : Réunion d’information sur l’achat groupé de kits photovoltaïques

German : Réunion d’information sur l’achat groupé de kits photovoltaïques

Italiano :

Espanol :

L’événement Réunion d’information sur l’achat groupé de kits photovoltaïques Combeaufontaine a été mis à jour le 2025-09-23 par JUSSEY TOURISME