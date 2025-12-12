Réunion d’information sur le piégeage des frelons asiatiques Place des Etats-Généraux Lambesc

Réunion d’information sur le piégeage des frelons asiatiques

Lundi 12 janvier 2026 de 9h à 12h. Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12 09:00:00

fin : 2026-01-12 12:00:00

Date(s) :

2026-01-12

En 2025, la Ville s’est engagée auprès du Département dans un grand plan de lutte contre le frelon asiatique et oriental.

Dans ce cadre, une nouvelle campagne de piégeage sera lancée en février.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette action et son importance, ou être candidat pour l’obtention d’un piège à installer chez vous, rendez-vous à cette réunion organisée avec le Groupement de Défense Sanitaire Apicole des Bouches-du-Rhône. .

Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 20 82 93

English :

In 2025, the town committed itself to a major plan with the Département to combat the Asian and Oriental hornets.

L’événement Réunion d’information sur le piégeage des frelons asiatiques Lambesc a été mis à jour le 2025-12-12 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc