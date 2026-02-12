Réunion d’information Talents Café Partagé Loudun
Réunion d’information Talents Café Partagé Loudun jeudi 26 février 2026.
Réunion d’information Talents
Café Partagé 1 Rue Gambetta Loudun Vienne
Réunion d’information sur l’association l’Outil en Main du Pays Loudunais et l’ouverture des prochains ateliers destinés aux enfants de 9 à 14 ans .
Café Partagé 1 Rue Gambetta Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine oempaysloudunais@gmail.com
