Réunion d’information Talents Café Partagé Loudun

Réunion d’information Talents

Café Partagé 1 Rue Gambetta Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Réunion d’information sur l’association l’Outil en Main du Pays Loudunais et l’ouverture des prochains ateliers destinés aux enfants de 9 à 14 ans .

Café Partagé 1 Rue Gambetta Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine oempaysloudunais@gmail.com

