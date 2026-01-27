Réunion d’information Un Épi comme Aucun

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:30:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Une nouvelle rencontre de présentation et d’inscription vous est proposée pour rejoindre l’Epi comme Aucun. La participation à cette réunion est obligatoire avant de pouvoir rejoindre l’épi comme Aucun.

Vous pourrez y rencontrer l’équipe de bénévoles, découvrir le projet en détails, comprendre le fonctionnement de notre groupement d’achats, faire part de vos préférences concernant les produits commandés et surtout vous inscrire comme adhérent.e et comme bénévole parmi les différentes commissions.

Inscriptions par mail.

.

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 unepicommeaucun@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new presentation and registration meeting is proposed to join l’Epi comme Aucun. Attendance at this meeting is mandatory before you can join l’épi comme Aucun.

You’ll be able to meet the team of volunteers, find out more about the project, understand how our buying group works, share your preferences regarding the products you order and, above all, register as a member and volunteer on the various committees.

Registration by e-mail.

L’événement Réunion d’information Un Épi comme Aucun Aucun a été mis à jour le 2026-01-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65