Réunion d’informations et d’inscriptions et conférence Médiathèque municipale Clamecy
Réunion d’informations et d’inscriptions et conférence Médiathèque municipale Clamecy mercredi 8 octobre 2025.
Réunion d’informations et d’inscriptions et conférence
Médiathèque municipale 26 Rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 15:00:00
fin : 2025-10-08 17:00:00
Date(s) :
2025-10-08
Réunion d’informations et inscriptions mercredi 8 octobre 2025 à 14h00, et conférence La gestion de l’indivision successorale et les notions sur les régimes matrimoniaux présentée par Jean-Paul Gautheron, ancien notaire, le mercredi 8 octobre 2025 à 15h00. Tarif 5€ pour les adhérents et 10€ pour les non adhérents. Forfait annuel de 40€ donne accès à toutes les conférences de la saison. .
Médiathèque municipale 26 Rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 15 62 utl58@orange.fr
English : Réunion d’informations et d’inscriptions et conférence
German : Réunion d’informations et d’inscriptions et conférence
Italiano :
Espanol :
L’événement Réunion d’informations et d’inscriptions et conférence Clamecy a été mis à jour le 2025-09-30 par OT Clamecy Haut Nivernais