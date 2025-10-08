Réunion d’informations et d’inscriptions et conférence Médiathèque municipale Clamecy

Réunion d’informations et inscriptions mercredi 8 octobre 2025 à 14h00, et conférence La gestion de l’indivision successorale et les notions sur les régimes matrimoniaux présentée par Jean-Paul Gautheron, ancien notaire, le mercredi 8 octobre 2025 à 15h00. Tarif 5€ pour les adhérents et 10€ pour les non adhérents. Forfait annuel de 40€ donne accès à toutes les conférences de la saison. .

Médiathèque municipale 26 Rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 15 62 utl58@orange.fr

