Réunion d’informations iNOUïS + Rencontre avec Nord//Noir Amiens

17 Quai Bélu Amiens Somme

Début : 2025-11-06 18:00:00

2025-11-06

JEU. 6 NOVEMBRE 2025

18:00

Depuis 2019, La Lune des Pirates porte l’antenne iNOUïS pour l’ancienne Picardie. Le nouvel appel à candidatures Inouïs 2026 débutera le 13 octobre et ce, jusqu’au 12 novembre 2025. Après Roxaane, Structures, Taï Z, Okala, Oete, Exaubaba, Marius et Pierre et la Rose, les groupes et artistes picards pourront avoir l’opportunité d’être présent sur la scène du festival du Printemps de Bourges en avril 2025.

Une réunion d’information aura lieu le jeudi 6 novembre 2025 à 18h au bar de la Lune, suivie d’une rencontre avec NORD//NOIR, lauréat iNOUïS 2025, une belle occasion de pouvoir leur poser toutes les questions que vous avez sur ce dispositif.

À destination des musicien.ne.set acteur.rice.s des musiques actuelles

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

THU. NOVEMBER 6, 2025

18:00

INOUïS information meeting + Meeting with Nord//Noir

Since 2019, La Lune des Pirates has carried the iNOUïS antenna for the former Picardie region. The new Inouïs 2026 call for applications will open on October 13 and run until November 12, 2025. Following in the footsteps of Roxaane, Structures, Taï Z, Okala, Oete, Exaubaba, Marius and Pierre et la Rose, bands and artists from Picardy will have the opportunity to perform at the Printemps de Bourges festival in April 2025.

An information meeting will be held on Thursday, November 6, 2025 at 6pm at the Bar de la Lune, followed by a meeting with NORD//NOIR, the iNOUïS 2025 winner, a great opportunity to ask them any questions you may have about this scheme.

For musicians involved in contemporary music

German :

DO. 6. NOVEMBER 2025

18:00

INOUïS-Informationsveranstaltung + Treffen mit Nord//Noir

Seit 2019 trägt La Lune des Pirates die iNOUïS-Antenne für die ehemalige Picardie. Die neue Ausschreibung für Inouïs 2026 beginnt am 13. Oktober und läuft bis zum 12. November 2025. Nach Roxaane, Structures, Taï Z, Okala, Oete, Exaubaba, Marius und Pierre et la Rose haben nun Bands und Künstler aus der Picardie die Möglichkeit, im April 2025 auf der Bühne des Festivals Printemps de Bourges zu stehen.

Am Donnerstag, den 6. November 2025, findet um 18 Uhr in der Bar de la Lune eine Informationsveranstaltung statt, gefolgt von einem Treffen mit NORD//NOIR, dem iNOUïS 2025-Gewinner.

Für Musikerinnen und Musiker, die in der aktuellen Musikszene tätig sind

Italiano :

GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 2025

18:00

Riunione informativa iNOUïS + Incontro con Nord//Noir

Dal 2019, La Lune des Pirates gestisce l’antenna iNOUïS per l’ex regione Piccardia. Il nuovo bando Inouïs 2026 si aprirà il 13 ottobre e durerà fino al 12 novembre 2025. Seguendo le orme di Roxaane, Structures, Taï Z, Okala, Oete, Exaubaba, Marius e Pierre et la Rose, i gruppi e gli artisti della Piccardia avranno la possibilità di esibirsi al festival Printemps de Bourges nell’aprile 2025.

Giovedì 6 novembre 2025, alle ore 18.00, presso il Bar de la Lune, si terrà una riunione informativa seguita da un incontro con NORD//NOIR, i vincitori di iNOUïS 2025. Sarà un’ottima occasione per porre loro qualsiasi domanda su questo programma.

Per i musicisti impegnati nella musica contemporanea

Espanol :

JUE. 6 NOVIEMBRE 2025

18:00

Reunión informativa iNOUïS + Encuentro con Nord//Noir

Desde 2019, La Lune des Pirates dirige la antena iNOUïS para la antigua región de Picardía. La nueva convocatoria Inouïs 2026 se abrirá el 13 de octubre y se prolongará hasta el 12 de noviembre de 2025. Siguiendo los pasos de Roxaane, Structures, Taï Z, Okala, Oete, Exaubaba, Marius y Pierre et la Rose, los grupos y artistas de Picardía tendrán la oportunidad de actuar en el festival Printemps de Bourges en abril de 2025.

El jueves 6 de noviembre de 2025, a las 18.00 horas, se celebrará una reunión informativa en el Bar de la Lune, seguida de un encuentro con NORD//NOIR, los ganadores de iNOUïS 2025. Será una buena ocasión para plantearles cualquier pregunta sobre esta iniciativa.

Para los músicos de música contemporánea

