Réunion d’informations les idées reçues sur le numérique Ussel vendredi 28 novembre 2025.
22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Atelier Les Idées Reçues du Numérique un tour d’horizon des idées reçues sur le numérique au sens large pour en démêler le vrai du faux et trouver des réponses à vos craintes et questionnements.
Co animée par Loïck Costa et Romuald Porte, conseilles numériques
Gratuit sur inscriptions .
22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 66 61 56 evs.lacivadiere@ussel19.fr
