Réunion d’informations les idées reçues sur le numérique Ussel

Réunion d’informations les idées reçues sur le numérique

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Atelier Les Idées Reçues du Numérique un tour d’horizon des idées reçues sur le numérique au sens large pour en démêler le vrai du faux et trouver des réponses à vos craintes et questionnements.

Co animée par Loïck Costa et Romuald Porte, conseilles numériques

Gratuit sur inscriptions .

22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 66 61 56 evs.lacivadiere@ussel19.fr

