Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Réunion d’informations les idées reçues sur le numérique Ussel

Réunion d'informations les idées reçues sur le numérique

Réunion d’informations les idées reçues sur le numérique Ussel vendredi 28 novembre 2025.

Réunion d’informations les idées reçues sur le numérique

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28

Date(s) :
2025-11-28

Atelier Les Idées Reçues du Numérique un tour d’horizon des idées reçues sur le numérique au sens large pour en démêler le vrai du faux et trouver des réponses à vos craintes et questionnements.
Co animée par Loïck Costa et Romuald Porte, conseilles numériques

Gratuit sur inscriptions   .

22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 66 61 56  evs.lacivadiere@ussel19.fr

English : Réunion d’informations les idées reçues sur le numérique

German : Réunion d’informations les idées reçues sur le numérique

Italiano :

Espanol : Réunion d’informations les idées reçues sur le numérique

L’événement Réunion d’informations les idées reçues sur le numérique Ussel a été mis à jour le 2025-11-03 par Corrèze Tourisme