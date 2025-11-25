Réunion d’informations l’intelligence artificielle avec ou contre nous? Ussel

Réunion d’informations l’intelligence artificielle avec ou contre nous?

Atelier Découverte de l’Intelligence Artificielle un atelier pour mieux comprendre ce qu’est l’IA, ses possibilités, ses limites et ses enjeux. Au programme, découverte du fonctionnement, démonstrations de divers outils, et temps d’échange pour revenir sur toutes vos interrogations sur ce bouleversement majeur du monde numérique !

Co animée par Loïck Costa et Romuald Porte, conseillers numériques

