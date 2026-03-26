réunion d’informations Triathlon Monumental Nîmes Pont du Gard Foyer André Clément Collias
réunion d’informations Triathlon Monumental Nîmes Pont du Gard Foyer André Clément Collias mercredi 1 avril 2026.
réunion d’informations Triathlon Monumental Nîmes Pont du Gard
Foyer André Clément 4 Avenue du Pont Collias Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 18:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Un triathlon spectaculaire entre nature et patrimoine ! Venez rencontrer l’équipe d’organisation de ce grand et nouvel événement du territoire. Que vous soyez habitants, association, groupe de musique, force de proposition, futurs volontaires, etc…
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Foyer André Clément 4 Avenue du Pont Collias 30210 Gard Occitanie +33 6 70 74 80 94
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English : information meeting Triathlon Monumental Nîmes Pont du Gard
A spectacular triathlon between nature and heritage! Come and meet the organizing team for this great new local event. Whether you’re a local resident, an association, a music group, a promoter, a future volunteer, etc…
L’événement réunion d’informations Triathlon Monumental Nîmes Pont du Gard Collias a été mis à jour le 2026-03-26 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard