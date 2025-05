Réunion d’inscriptions des petits personnages de la Nuit du Petit Saint Jean – Place Jean Pagnol Valréas, 28 mai 2025 20:00, Valréas.

Vaucluse

Réunion d’inscriptions des petits personnages de la Nuit du Petit Saint Jean Place Jean Pagnol Espace Jean-Baptiste Niel (La Maison des Compagnons) Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-05-28 20:00:00

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

Soirée d’inscriptions pour participer à la Nuit du Petit Saint Jean 2025 (petits personnages: moinillons, portes-torches, guides moinillons et portes-masses).

.

Place Jean Pagnol Espace Jean-Baptiste Niel (La Maison des Compagnons)

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 19 71 40 compagnons-saint-jean-1504@outlook.com

English :

Registration evening to take part in the Nuit du Petit Saint Jean 2025 (small characters: sparrows, torch holders, sparrow guides and mace holders).

German :

Anmeldeabend für die Teilnahme an der Nacht des Kleinen Johannes 2025 (kleine Figuren: Spatzen, Fackelträger, Spatzenführer und Masseträger).

Italiano :

Serata di iscrizione per partecipare alla Nuit du Petit Saint Jean 2025 (piccoli personaggi: passeri, portatori di torce, guide di passeri e portatori di mazza).

Espanol :

Noche de inscripción para participar en la Nuit du Petit Saint Jean 2025 (pequeños personajes: gorriones, portadores de antorchas, guías de gorriones y portadores de mazas).

L’événement Réunion d’inscriptions des petits personnages de la Nuit du Petit Saint Jean Valréas a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes