Réunion hippique à l’Hippodrome d’Alençon Alençon

Réunion hippique à l’Hippodrome d’Alençon

104 Rue d’Argentan Alençon Orne

Début : 2025-10-19 13:30:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Comme à l’habitude, 9 courses de trot se dérouleront tout au long de l’après-midi (14h00 à 18h00) sur notre piste en herbe reconnue pour sa qualité par les meilleures professionnelles.

En parallèle, sur le même site, un marché de producteurs locaux réunissant 14 exposants permettra au public de découvrir café, sarrasin, foie gras, farines, huiles, tisane, gomasio, escargots, confitures, miel, fromages de chèvres mais aussi tissus, savons et artisan maroquinier…

Un moment d’échanges et de partage entre professionnels du terroir et public.

L’entrée de cet événement sera gratuite pour tous. .

