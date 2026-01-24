[RÉUNION INFO] Master 2 Conseils en gestion de patrimoine Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Rennes Jeudi 2 avril, 17h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Réunion formation continue | Jeudi 2 avril de 17h30-18h30 en présentiel ou en visioconférence

Le jeudi 2 avril 2026 : 17h30-18h30, les responsables pédagogiques et le service formation continue du [**Master Monnaie, banque, finance, assurance, parcours Conseils en gestion de patrimoine**](https://formations.univ-rennes.fr/parcours/master-mention-monnaie-banque-finance-assurance-parcours-conseils-en-gestion-de-patrimoine#presentation), vous invitent à une réunion d’information pour vous présenter :

* le programme et le contenu de la formation,

* l’organisation pédagogique,

* les modalités de candidature,

* les prérequis et les possibilités de financement.

**Rendez-vous :**

✅Le jeudi 2 avril 2026 de 17h30-18h30

✅ Faculté des sciences économiques, 7 place Hoche – Rennes ou à distance

[<< Inscription >>](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRaChZOkao4tEqrgX4GlxVYlUQkw1VTlVUk5GQUVUQ0dMNlFYR1lLSEpUTi4u)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35065 Rennes Cedex Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



