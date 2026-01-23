[Réunion INFO] Master 2 Économie sociale et solidaire, Analyse de projets et développement durable (APDD) Campus Centre – Faculté des Sciences économiques Rennes Jeudi 26 mars, 18h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre sur inscription

**Le jeudi 26 mars 2026 de 18h à 19h**, les responsables pédagogiques et le service formation continue du [**Master économiesociale et solidaire, parcours analyse de projets et developpement**](https://formations.univ-rennes.fr/parcours/master-mention-economie-sociale-et-solidaire-parcours-analyse-de-projets-et-developpement) vous invitent à une réunion d’information pour vous présenter :

* le programme et le contenu de la formation,

* l’organisation pédagogique,

* les modalités de candidature,

* les prérequis et les possibilités de financement.

**Rendez-vous**

✅**Jeudi 26 mars 2026, de 18h à 19h**

✅ Faculté des sciences économiques, 7 place Hoche – Rennes

✅ Salle 379

[**>> Lien d’inscription <<**](https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?prevorigin=shell&origin=NeoPortalPage&subpage=design&id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRbm9-kopshpBl5i-b81zrbVUREMyOTFISUkxUloyQzlaVDRNNlZTMlk2NS4u) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-03-26T18:00:00.000+01:00 Fin : 2026-03-26T19:00:00.000+01:00 1 Campus Centre - Faculté des Sciences économiques 7, place Hoche - 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

