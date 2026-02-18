[Réunion INFO] Master 2 Management de l’innovation, parcours Accompagner les transformations numériques et RSE des entreprises PNRB – Campus de Beaulieu, Université de Rennes 1 Rennes Jeudi 19 mars, 18h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre sur inscription

Réunion d’information le jeudi 19 mars de 18h à 19h en présentiel et à distance

**Le jeudi 19 mars de 18h à 19h en format hybride (présentiel et à distance)**, les responsables pédagogiques et le service formation continue et alternance du [**Master Management de l’innovation, parcours Accompagner les transformations numériques et RSE des entreprises**](https://formations.univ-rennes.fr/parcours/master-mention-management-de-linnovation-parcours-accompagner-les-transformations) vous invitent à une réunion d’information pour vous présenter :

* le programme et le contenu de la formation,

* l’organisation pédagogique,

* les modalités de candidature,

* les prérequis et les possibilités de financement.

**Rendez-vous : Jeudi 19 mars 2026, de 18h à 19h**

### [**>> Lien d'inscription <<**](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRbm9-kopshpBl5i-b81zrbVUQkhMUVVCRENWMUgzNEpIOTY0NEE2TVRZRi4u)

PNRB - Campus de Beaulieu, Université de Rennes 1
Avenue du Général Leclerc
35000 Rennes

