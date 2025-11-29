RÉUNION INTERASSOCIATIVE LGBTQIA+ BASSIN DE THAU Sète

RÉUNION INTERASSOCIATIVE LGBTQIA+ BASSIN DE THAU

16, rue Jean-Jaurès Sète Hérault

QUEERS organise une 1ère réunion publique inter-associative le vendredi 12 décembre à la bourse du travail de Sète de 18h à 20h…7 associations invitées qui présenteront leurs missions, leurs actions menées sur le territoire et avec qui , cher public, tu vas pouvoir échanger !L’entrée est libre.

16, rue Jean-Jaurès Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 51 32 75 50 queersete@gmail.com

English :

QUEERS is organizing a 1st inter-association public meeting on Friday December 12 at the Sète labor exchange from 6pm to 8pm…7 associations have been invited to present their missions and actions in the area, and you, dear public, will be able to exchange ideas with them! Admission is free.

