RÉUNION LES AMBROISIES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES Saint-Martin-de-Lansuscle
RÉUNION LES AMBROISIES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES Saint-Martin-de-Lansuscle lundi 20 juillet 2026.
Saint-Martin-de-Lansuscle
RÉUNION LES AMBROISIES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Temple de Saint-Martin-de-Lansuscle Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Qu’est-ce que l’Ambroisie? Pourquoi s’en préoccuper ? Que faire si l’on en découvre ? On vous explique tout ça ! Ensuite sortie de reconnaissance sur le terrain. Entrée libre. Réservation souhaitée.
Les Ambroisies mieux les connaître pour mieux les gérer 20 juillet 2026 de 9 h à 12 h.
9 h à 10 h au temple de Saint-Martin-de-Lansuscle, panorama des PEE: Qu’est-ce que l’Ambroisie?
Pourquoi s’en préoccuper ? Que faire si l’on en découvre ?
10 h à 11 h sortie de reconnaissance sur le terrain suivie éventuellement par l’arrachage d’ambroisie
11 h à 12 h au temple: bilan de la matinée
Entrée libre. Nombre de participants entre 20 et 25.
Réservation souhaitée Serge Amir 06 59 52 35 15.
Rendez-vous au temple de St Martin-de-Lansuscle.
Par Anne-Marie Ducasse-Cournac de FREDON Occitanie, chargée de mission gestion des EESH (espèces à enjeux pour la santé humaine) .
Temple de Saint-Martin-de-Lansuscle Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 59 52 35 15
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English :
What is Ambrosia? Why bother? What to do if you discover it? We’ll tell you all about it! Followed by a field trip. Free admission. Reservations essential.
L’événement RÉUNION LES AMBROISIES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES Saint-Martin-de-Lansuscle a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère