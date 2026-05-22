Saint-Martin-de-Lansuscle

RÉUNION LES AMBROISIES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Temple de Saint-Martin-de-Lansuscle Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Qu’est-ce que l’Ambroisie? Pourquoi s’en préoccuper ? Que faire si l’on en découvre ? On vous explique tout ça ! Ensuite sortie de reconnaissance sur le terrain. Entrée libre. Réservation souhaitée.

Les Ambroisies mieux les connaître pour mieux les gérer 20 juillet 2026 de 9 h à 12 h.

9 h à 10 h au temple de Saint-Martin-de-Lansuscle, panorama des PEE: Qu’est-ce que l’Ambroisie?

Pourquoi s’en préoccuper ? Que faire si l’on en découvre ?

10 h à 11 h sortie de reconnaissance sur le terrain suivie éventuellement par l’arrachage d’ambroisie

11 h à 12 h au temple: bilan de la matinée

Entrée libre. Nombre de participants entre 20 et 25.

Réservation souhaitée Serge Amir 06 59 52 35 15.

Rendez-vous au temple de St Martin-de-Lansuscle.

Par Anne-Marie Ducasse-Cournac de FREDON Occitanie, chargée de mission gestion des EESH (espèces à enjeux pour la santé humaine) .

Temple de Saint-Martin-de-Lansuscle Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 59 52 35 15

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English :

What is Ambrosia? Why bother? What to do if you discover it? We’ll tell you all about it! Followed by a field trip. Free admission. Reservations essential.

L’événement RÉUNION LES AMBROISIES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES Saint-Martin-de-Lansuscle a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère