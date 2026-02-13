Réunion Mensuelle Passions-Geek.fr, CSE HAZEBROUCK, Hazebrouck
Réunion Mensuelle Passions-Geek.fr, CSE HAZEBROUCK, Hazebrouck dimanche 22 février 2026.
Réunion Mensuelle Passions-Geek.fr Dimanche 22 février, 14h00 CSE HAZEBROUCK Nord
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-22T14:00:00+01:00 – 2026-02-22T18:00:00+01:00
Fin : 2026-02-22T14:00:00+01:00 – 2026-02-22T18:00:00+01:00
Retrouvez nous le Dimanche 22 Février de 14h à 18h au Centre Socio Educatif, Place Degroote à Hazebrouck pour la réunion mensuelle de l’association Passions-Geek.fr .
Au programme : les consoles retro gaming portables (Game Gear, Game Boy, …)
Enfant de moins de 16 ans acceptés, accompagnés d’un adulte
Plus de renseignements ? Contactez nous par mail à contact@passions-geek.fr ou sur la page Facebook : https://www.facebook.com/PassionsGeek.fr
CSE HAZEBROUCK Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@passions-geek.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@passions-geek.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/PassionsGeek.fr »}]
Réunion Mensuelle de l’association
Passions-Geek.fr