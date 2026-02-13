Réunion Mensuelle Passions-Geek.fr, CSE HAZEBROUCK, Hazebrouck

Réunion Mensuelle Passions-Geek.fr Dimanche 22 février, 14h00 CSE HAZEBROUCK Nord

entrée libre

Retrouvez nous le Dimanche 22 Février de 14h à 18h au Centre Socio Educatif, Place Degroote à Hazebrouck pour la réunion mensuelle de l’association Passions-Geek.fr .

Au programme : les consoles retro gaming portables (Game Gear, Game Boy, …)

Enfant de moins de 16 ans acceptés, accompagnés d’un adulte

Plus de renseignements ? Contactez nous par mail à contact@passions-geek.fr ou sur la page Facebook : https://www.facebook.com/PassionsGeek.fr

Réunion Mensuelle de l’association

Passions-Geek.fr