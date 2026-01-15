Réunion ouverte Actions et avenir, cultivons un avenir durable

Rue du Docteur Joseph Chatard Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

L’association Abondance Nature a le plaisir de vous inviter à une réunion ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent s’impliquer dans des projets locaux, durables et concrets Bienfaits et usages du chanvre, formation en permaculture, projet de jardins partagés…). Inscriptions en ligne. .

Rue du Docteur Joseph Chatard Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Réunion ouverte Actions et avenir, cultivons un avenir durable

L’événement Réunion ouverte Actions et avenir, cultivons un avenir durable Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Cambo les Bains