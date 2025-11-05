Réunion participative sur l’actualisation des sentiers du marais de Saône Salle des fêtes La Vèze

Réunion participative sur l’actualisation des sentiers du marais de Saône Salle des fêtes La Vèze mercredi 5 novembre 2025.

Réunion participative sur l’actualisation des sentiers du marais de Saône

Salle des fêtes Grande Rue La Vèze Doubs

Début : 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-11-05 17:00:00

2025-11-05

Actualisation des sentiers découverte:

A l’occasion de l’actualisation des sentiers d’interprétation du marais de Saône, le Syndicat mixte du marais de Saône souhaite rencontrer les acteurs du territoire et les habitants.

L’objectif ?

Présenter lors d’une réunion participative les pistes de réflexion du Syndicat et mettre à contribution les participants pour faire émerger l’intelligence collective et les retours d’expérience.

Le projet ?

Embarquer le visiteur dans une histoire pour le faire plonger au cœur du marais et lui faire découvrir les ressources insoupçonnées qu’il a à offrir.

Vous souhaitez contribuer au projet? Inscrivez-vous! .

Salle des fêtes Grande Rue La Vèze 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@maraisdesaone.fr

