Réunion préparatoire des suivis 2025 des nichées de faucon pèlerin en Côte-d’Or et retour sur la nichée historique en centre-ville de Dijon, Talant

Réunion préparatoire des suivis 2025 des nichées de faucon pèlerin en Côte-d’Or et retour sur la nichée historique en centre-ville de Dijon

15 Rue des Retisseys Talant Côte-d’Or

Début : 2026-01-21 19:00:00

fin : 2026-01-21 20:00:00

2026-01-21

Présentation du bilan 2025 des surveillances de nichées de faucon pèlerin en Bourgogne-Franche-Comté et en Côte d’Or, et préparation des équipes pour la nouvelle saison de suivis des faucons pèlerins.

Animé par Patrice Lacroix et Luc Strenna.

RDV de 19 h à 20 h au local LPO situé au 15, rue des Retisseys à Talant. Sont invités tous les suiveurs habituels ainsi que toutes celles et ceux qui veulent s’investir dans ce suivi (nécessitant une petite formation et investissement sur plusieurs printemps). Avant de venir à la réunion, inscription demandée pour les novices au 06 35 22 43 31. .

15 Rue des Retisseys Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

