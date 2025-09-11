REUNION PREVENTION DE LA CHUTE ET DE L’AUTONOMIE Lunel

REUNION PREVENTION DE LA CHUTE ET DE L’AUTONOMIE Lunel jeudi 11 septembre 2025.

REUNION PREVENTION DE LA CHUTE ET DE L’AUTONOMIE

173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-11

Le 11 septembre prochain, à 18h30 à l’espace Castel à Lunel.

Pour découvrir le programme et prévenir le risque de chute, les Lunellois et Lunelloises de 65 ans et plus sont invités à participer à la réunion d’information programmée le 11 septembre prochain, à 18h30 à l’espace Castel.

N’hésitez pas à venir le programme Equilibre est gratuit. Une séance d’évaluation sera programmée un peu plus tard afin de prioriser les seniors les plus fragiles parmi les inscrits. Mais rassurez-vous, la Ville de Lunel programmera un nouveau cycle dès le début d’année prochaine, sur le même format, pour permettre au plus grand nombre d’en bénéficier. .

173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 84 27

English :

September 11, 6:30pm at Espace Castel, Lunel.

German :

Am 11. September um 18.30 Uhr im Espace Castel in Lunel.

Italiano :

L’11 settembre, alle 18.30, presso l’Espace Castel di Lunel.

Espanol :

El 11 de septiembre, a las 18.30 horas, en el Espace Castel de Lunel.

L’événement REUNION PREVENTION DE LA CHUTE ET DE L’AUTONOMIE Lunel a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT PAYS DE LUNEL