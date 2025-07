Réunion publique à Hostun Le Chalutier, on l’achète ensemble ? Salle de la Fontaine Hostun

Réunion publique à Hostun Le Chalutier, on l’achète ensemble ? Salle de la Fontaine Hostun mardi 22 juillet 2025.

Salle de la Fontaine 2 rue de la Fontaine Hostun Drôme

Début : Mardi 2025-07-22 19:00:00

fin : 2025-07-22 21:30:00

2025-07-22

On le sait, on le sait… Le Chalutier, ça intrigue !

Depuis 2021, on transforme un ancien centre de convalescence en un tiers-lieu vivant, rural et joyeusement citoyen.

English :

We know, we know? Le Chalutier is intriguing!

Since 2021, we’ve been transforming a former convalescent home into a lively, rural and cheerfully civic-minded third place.

German :

Man weiß es, man weiß es? Le Chalutier, das macht neugierig!

Seit 2021 wird hier ein ehemaliges Genesungszentrum in einen lebendigen, ländlichen und fröhlichen Ort der Bürger umgewandelt.

Italiano :

Lo sappiamo, lo sappiamo? Le Chalutier è intrigante!

Dal 2021, abbiamo trasformato un ex convalescenziario in un terzo luogo vivace, rurale e a misura di cittadino.

Espanol :

Lo sabemos, ¿lo sabemos? ¡Le Chalutier es intrigante!

Desde 2021, transformamos una antigua residencia de convalecencia en un tercer lugar vivo, rural y acogedor para los ciudadanos.

