Réunion publique aménagements de l'avenue et de la place Jean Jaurès Châlette-sur-Loing mercredi 1 octobre 2025.
Début : 2025-10-01 18:00:00
Une réunion publique est organisée pour présenter les futurs aménagements de l'avenue et de la place Jean Jaurès avec le Cabinet Alexis Campagne.
19 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Public meeting: development of avenue and place Jean Jaurès
German :
Öffentliche Sitzung: Umgestaltung der Avenue und des Place Jean Jaurès
Italiano :
Incontro pubblico: sviluppo del viale e della piazza Jean Jaurès
Espanol :
Reunión pública: acondicionamiento de la avenida y la plaza Jean Jaurès
