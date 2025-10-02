Réunion publique ARREAU Salle de la mairie Arreau

Réunion publique ARREAU Salle de la mairie Arreau jeudi 2 octobre 2025.

Réunion publique ARREAU

Salle de la mairie ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02 19:30:00

Date(s) :

2025-10-02

Une réunion publique autour d’une résidence artistique de territoire sur le territoire des vallées d’Aure et du Louron.

Vous souhaitez participer à ce projet artistique ouvert à tous les habitants du territoire ?

Nous recherchons des personnes qui souhaiteraient partager leurs connaissances, leurs témoignages… auprès de l’artiste et/ou des élèves* en cheminant avec eux.

Pour cela, vous pouvez contacter le Pays d’art et d’histoire au 06 42 17 66 31.

*L’artiste chorégraphe Laurent Pichaud va intervenir auprès des écoles d’Aragnouet, Guchen, Loudenvielle, Saint-Lary-Soulan et Sarrancolin autour d’une création chorégraphique en lien avec les paysages et le patrimoine local.

.

Salle de la mairie ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

English :

A public meeting to discuss an artistic residency in the Aure and Louron valleys.

Would you like to take part in this artistic project, open to all local residents?

We’re looking for people who’d like to share their knowledge, their stories… with the artist and/or the students* by walking with them.

Please contact the Pays d?art et d?histoire on 06 42 17 66 31.

*Artist-choreographer Laurent Pichaud will be working with schools in Aragnouet, Guchen, Loudenvielle, Saint-Lary-Soulan and Sarrancolin on a choreographic creation based on local landscapes and heritage.

German :

Ein öffentliches Treffen rund um eine territoriale Kunstresidenz im Gebiet der Täler von Aure und Louron.

Möchten Sie an diesem Kunstprojekt teilnehmen, das allen Bewohnern des Gebiets offen steht?

Wir suchen Personen, die ihr Wissen, ihre Aussagen… mit dem Künstler und/oder den Schülern* teilen möchten, indem sie sich mit ihnen auf den Weg machen.

Sie können das Pays d’art et d’histoire unter der Nummer 06 42 17 66 31 kontaktieren.

*Der Choreograph Laurent Pichaud wird in den Schulen von Aragnouet, Guchen, Loudenvielle, Saint-Lary-Soulan und Sarrancolin eine choreographische Kreation in Verbindung mit der Landschaft und dem lokalen Erbe erarbeiten.

Italiano :

Un incontro pubblico per discutere di una residenza artistica nelle valli Aure e Louron.

Volete partecipare a questo progetto artistico, aperto a tutti gli abitanti della zona?

Cerchiamo persone che vogliano condividere le loro conoscenze, le loro storie… con l’artista e/o gli studenti* camminando con loro.

Contattare il Pays d’art et d’histoire al numero 06 42 17 66 31.

*L’artista-coreografo Laurent Pichaud lavorerà con le scuole di Aragnouet, Guchen, Loudenvielle, Saint-Lary-Soulan e Sarrancolin per creare una coreografia basata sul paesaggio e sul patrimonio locale.

Espanol :

Reunión pública para debatir sobre una residencia artística en los valles de Aure y Louron.

¿Le gustaría participar en este proyecto artístico abierto a todos los habitantes de la zona?

Buscamos personas que quieran compartir sus conocimientos, sus historias… con el artista y/o los estudiantes* paseando con ellos.

Póngase en contacto con Pays d’art et d’histoire en el 06 42 17 66 31.

*El artista coreógrafo Laurent Pichaud trabajará con las escuelas de Aragnouet, Guchen, Loudenvielle, Saint-Lary-Soulan y Sarrancolin para crear una coreografía basada en el paisaje y el patrimonio locales.

L’événement Réunion publique ARREAU Arreau a été mis à jour le 2025-09-26 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65