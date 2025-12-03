RÉUNION PUBLIQUE ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE Villefort

RÉUNION PUBLIQUE ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

Salle polyvalente Villefort Lozère

Début : 2025-12-03 18:00:00

fin : 2025-12-03 20:30:00

2025-12-03

Les mairies de Villefort et Pourcharesses lancent leur ABC (Atlas de la Biodiversité Communale). Envie de vous informer ou participer ? Rendez-vous mercredi 3 décembre à 18h à la salle polyvalente. Amoureux de la nature, agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, randonneurs, naturalistes amateurs ou expérimentés…toutes les contributions seront les bienvenues.

Salle polyvalente Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 26 biodiv.vil.pour@gmail.com

English :

The town councils of Villefort and Pourcharesses are launching their ABC (Atlas de la Biodiversité Communale). Want to find out more or get involved? Meet up on Wednesday December 3 at 6pm in the Salle Polyvalente. Nature lovers, farmers, fishermen, hunters, hikers, amateur or experienced naturalists… all contributions are welcome.

German :

Die Rathäuser von Villefort und Pourcharesses starten ihren ABC (Atlas der kommunalen Biodiversität). Haben Sie Lust, sich zu informieren oder mitzumachen? Dann treffen Sie sich am Mittwoch, den 3. Dezember um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle. Naturliebhaber, Landwirte, Fischer, Jäger, Wanderer, Amateur- oder erfahrene Naturforscher… alle Beiträge sind willkommen.

Italiano :

I comuni di Villefort e Pourcharesses lanciano il loro ABC (Atlante della biodiversità comunale). Volete saperne di più o partecipare? Appuntamento mercoledì 3 dicembre alle 18.00 nella Salle Polyvalente. Amanti della natura, agricoltori, pescatori, cacciatori, escursionisti, naturalisti dilettanti o esperti… tutti i contributi sono benvenuti.

Espanol :

Los ayuntamientos de Villefort y Pourcharesses lanzan su ABC (Atlas de la Biodiversidad Comunitaria). ¿Quieres saber más o participar? Nos vemos el miércoles 3 de diciembre a las 18.00 horas en la Sala Polivalente. Amantes de la naturaleza, agricultores, pescadores, cazadores, senderistas, naturalistas aficionados o experimentados… todas las contribuciones son bienvenidas.

