Réunion publique autour du projet Campmas et Masières, Salle polyvalente de l’Affenadou, Portes

Réunion publique autour du projet Campmas et Masières Lundi 16 février, 18h00 Salle polyvalente de l'Affenadou Gard

Aussi, nous constatons le délabrement de nos ouvrages hydrauliques (terrasses, béal, source, trencats) qui altère la circulation de l’eau dans nos vallées. Enfin, nous observons et sentons les effets du changement climatique, qui accentuent les phénomènes d’excès et de manque d’eau et le risque de feux de forêts. Tous ces enjeux nous interrogent : comment être acteur pour garder notre territoire habitable et vivant ?

Le SHVC vous invite à discuter de son nouveau projet Campmas & Masières, en lien avec le projet en cours Treilles & Terrasses. Il propose de revitaliser les campmas* des hautes vallées cévenoles et de recréer une continuité entre habitat-campmas-forêt par une gestion agricole, pastorale et forestière inspirée du concept d’hydrologie régénérative**.

Et ce projet a besoin de vous !

À travers Campmas & Masières, le SHVC et ses partenaires s’appuieraient et accompagneraient des « sites expérimentaux » : hameaux, villages, communes, lieux-dits… volontaires pour former des gouvernances locales.

Venez en apprendre davantage sur le projet Campmas & Masières, partager vos idées et vous renseigner sur comment rejoindre le projet !

Salle polyvalente de l'Affenadou Rue du 19 mars 1962, 30530 L'Affenadou Portes 30530 Gard Occitanie

Nous sommes témoins de la déprise agricole des vallées cévenoles et de l’avancée des forêts vers les habitations.