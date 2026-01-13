RÉUNION PUBLIQUE AUTOUR DU PROJET CAMPMAS ET MASIÈRES Mairie Vialas

RÉUNION PUBLIQUE AUTOUR DU PROJET CAMPMAS ET MASIÈRES

2026-02-03 18:00:00

2026-03-03

2026-02-03

Le SHVC vous invite à discuter de son nouveau projet Campmas & Masières. Il propose de revitaliser les campmas des hautes vallées cévenoles et de recréer une continuité entre habitat campmas-forêt par une gestion agricole, pastorale et forestière inspirée du concept d’hydrologie régénérative.

Le mardi 3 février à 18h se tiendra une réunion publique sur le thème Campmas et Masières Quesaco ? à la salle du conseil de la Mairie de Vialas.

Nous sommes témoins de la déprise agricole des vallées cévenoles et de l’avancée des forêts vers les habitations. Nous constatons le délabrement de nos ouvrages hydrauliques (terrasses, béal, source, trencats) qui altère la circulation de l’eau dans nos vallées. Nous observons et sentons les effets du changement climatique, qui accentuent les phénomènes d’excès et de manque d’eau et le risque de feux de forêts. Tous ces enjeux nous interrogent comment être acteur pour garder notre territoire habitable et vivant ?

Et il a besoin de vous !

A travers Campmas & Masières, le SHVC et ses partenaires s’appuieraient et accompagneraient des sites expérimentaux hameaux, villages, communes, lieux-dits… volontaires pour former des gouvernances locales.

Venez en apprendre davantage sur le projet Campmas & Masières, partager vos idées et vous renseigner sur comment rejoindre le projet !

Gratuit et sans inscription. .

SHVC invites you to discuss its new Campmas & Masières project. It aims to revitalize the campmas of the high Cévennes valleys and recreate continuity between campmas and forest habitat through agricultural, pastoral and forestry management inspired by the concept of regenerative hydrology.

