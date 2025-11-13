Réunion publique Comment réduire sa facture énergétique ? Le Balnéum Dinard

Réunion publique Comment réduire sa facture énergétique ?

Le Balnéum 3 bis Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-13 18:30:00

fin : 2025-11-13

Réunion publique animée par Émeraude Transition Énergétique (ÉTÉ) qui sensibilise aux enjeux énergétiques et accompagne les particuliers dans leurs projets de rénovation thermique et d’installation solaire, tout en promouvant des écogestes pour maîtriser les dépenses énergétiques.

Au programme

– Réduisez votre consommation grâce aux écogestes

– Entamez une démarche de rénovation thermique de son logement en toute sécurité

– Profitez de nos achats groupés de nos kits solaires. .

Le Balnéum 3 bis Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 67 92 17 37

