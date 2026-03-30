Réunion publique création d’un centre de bien-être en Corrèze

Avenue Winston Churchill Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Projet porté par l’association le petit portail .

Avenue Winston Churchill Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 42 94 54

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English : Réunion publique création d’un centre de bien-être en Corrèze

L’événement Réunion publique création d’un centre de bien-être en Corrèze Tulle a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze