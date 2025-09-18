Réunion publique de restitution campagne Radon Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Réunion publique de restitution campagne Radon Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes jeudi 18 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-18 17:00 –

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Réunion publique de restitution des résultats suite à la campagne de mesure du radon réalisée sur les mois de janvier-mars 2025 dans le quartier Nantes Erdre.A destination des habitants du quartier.

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr