Réunion publique d’information sur l’entretien des cours d’eau et de la ripisylve du Cusancin Mairie Pont-les-Moulins jeudi 4 décembre 2025.
Mairie 3 Grande Rue Pont-les-Moulins Doubs
Gratuit
Début : 2025-12-04 19:00:00
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Réunion publique d’information sur l’entretien des cours d’eau et de la ripisylve du Cusancin.
Ouvert à tous.
Collation offerte. .
Mairie 3 Grande Rue Pont-les-Moulins 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 66 37 91
