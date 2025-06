Réunion publique du Chalutier à la Librairie des Cordeliers Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère 26 juin 2025 19:00

Drôme

Réunion publique du Chalutier à la Librairie des Cordeliers Librairie des Cordeliers 7 Côte des Cordeliers 6 Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : 2025-06-26 19:00:00

Début : 2025-06-26 19:00:00

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

On le sait, on le sait… Le Chalutier, ça intrigue ! Depuis 2021, on a transformé l’ancien Centre de Convalescence Sainte Catherine Labouré en tiers‑lieu rural et citoyen.

Librairie des Cordeliers 7 Côte des Cordeliers 6

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication@lechalutier.org

English :

We know, we know? Le Chalutier is intriguing! Since 2021, the former Centre de Convalescence Sainte Catherine Labouré has been transformed into a rural, civic-minded third place.

German :

Man weiß es, man weiß es? Der Chalutier macht neugierig! Seit 2021 wurde das ehemalige Erholungszentrum Sainte Catherine Labouré in einen ländlichen und bürgerlichen dritten Ort umgewandelt.

Italiano :

Lo sappiamo, lo sappiamo? Le Chalutier è intrigante! Dal 2021, l’ex Centro di Convalescenza Sainte Catherine Labouré è stato trasformato in un terzo luogo rurale e civile.

Espanol :

Lo sabemos, ¿lo sabemos? ¡Le Chalutier es intrigante! Desde 2021, el antiguo Centro de Convalecencia Sainte Catherine Labouré se ha transformado en un tercer lugar rural y cívico.

