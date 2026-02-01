Réunion publique Frelon Asiatique L’Escale Morteau

Réunion publique Frelon Asiatique

L’Escale 1 Chemin du Stade Morteau Doubs

Début : 2026-02-19 20:00:00

fin : 2026-02-19 21:30:00

2026-02-19

Le frelon asiatique progresse sur notre territoire et menace nos jardins, nos abeilles, et l’équilibre de la nature qui nous entoure.

Pour mieux le reconnaître, comprendre son impact et savoir comment agir collectivement, une réunion publique est organisée jeudi 19 février, à 20h à L’Escale de Morteau, en présence d’experts régionaux (FREDON BFC, GDSA25, API HD, SAP, UAPM, RPE)

Un temps d’information gratuit, ouvert à toutes et tous.

Des pièges devraient être distribués à la demande lors de cette réunion, afin de préparer le piégeage de printemps. .

L'Escale 1 Chemin du Stade Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

