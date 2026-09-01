Réunion Publique gratuite Salle Prévert La Séguinière

Informations pratiques

La Séguinière

Réunion Publique gratuite

Salle Prévert Rue Abbé Chauveau La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Réunion publique sur le thème Identifier & prévenir les actes de malveillance, adoptez les bons réflexes.

Rendez-vous le jeudi 10 septembre de 15h à 17h. .

Salle Prévert Rue Abbé Chauveau La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 58 05 46 choletais@asso.fede49.admr.org

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English :

Public meeting on the topic: Identifying & Preventing Malicious Acts—Develop the Right Habits.

L’événement Réunion Publique gratuite La Séguinière a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme du Choletais