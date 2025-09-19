Réunion publique – Le MuCam et le futur des patrimoines à Camaret-sur-mer Salle Saint-Ives Camaret-sur-Mer

Réunion publique – Le MuCam et le futur des patrimoines à Camaret-sur-mer Salle Saint-Ives Camaret-sur-Mer vendredi 19 septembre 2025.

Réunion publique – Le MuCam et le futur des patrimoines à Camaret-sur-mer Vendredi 19 septembre, 18h30 Salle Saint-Ives Finistère

Places limitées, parking et accès PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association MuCam2028 invite les habitantes et habitants, les acteurs du territoire et toutes les personnes intéressées à une rencontre publique de présentation et d’échanges autour du projet MuCam – Musée des patrimoines à Camaret-sur-mer, un nouvel équipement culturel pour la ville de Camaret-sur-mer.

Au programme :

• Présentation du projet MuCam : porteurs du projet, philosophie, objectifs et calendrier

• Zoom sur la réhabilitation de la Salle de Venise et de l’atelier Le Roy, site pressenti du futur musée des patrimoines

• Aperçu du programme des Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Camaret-sur-mer et ses environs : expositions, visites guidées, conférences, projections et animation

Un temps d’échange permettra à toutes et tous de poser des questions, de partager idées et envies, et de participer à la construction de ce projet collectif.

Venez nombreux pour découvrir, débattre et contribuer à « ramener notre patrimoine à bon port » !

Salle Saint-Ives 1 Rue du Loc’h 29570 Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne 02 98 27 94 22 https://www.camaret-sur-mer.fr/fr/vos-demarches/location-de-salles-et-de-materiels La salle Saint Ives accueille en priorité les associations de Camaret-sur-Mer avec une capacité de 120 places assises, un écran de vidéo projection, des tables et chaises ainsi que l’accès à une cuisine et des sanitaires Parking, accessible PMR

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association MuCam2028 invite les habitantes et habitants, les acteurs du territoire et toutes les personnes intéressées à une rencontre publique…

(c) MuCam2028