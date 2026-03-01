Réunion publique Lutte conte le frelon asiatique Salle du Montezan Montperreux
Réunion publique Lutte conte le frelon asiatique Salle du Montezan Montperreux jeudi 12 mars 2026.
Réunion publique Lutte conte le frelon asiatique
Salle du Montezan 1 rue du comice Montperreux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 20:00:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Lutte contre le frelon asiatique, une menace pour nos jardins, nos abeilles et la biodiversité.
Mieux le reconnaître, comprendre son impact et savoir comment agir.
Organisée par la bibliothèque de Montperreux et l’association Alhoa. .
Salle du Montezan 1 rue du comice Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@mairie-montperreux.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réunion publique Lutte conte le frelon asiatique
L’événement Réunion publique Lutte conte le frelon asiatique Montperreux a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS