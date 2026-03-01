Réunion publique Lutte conte le frelon asiatique Salle du Montezan Montperreux

Réunion publique Lutte conte le frelon asiatique

Salle du Montezan 1 rue du comice Montperreux Doubs

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Lutte contre le frelon asiatique, une menace pour nos jardins, nos abeilles et la biodiversité.

Mieux le reconnaître, comprendre son impact et savoir comment agir.

Organisée par la bibliothèque de Montperreux et l’association Alhoa. .

Salle du Montezan 1 rue du comice Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@mairie-montperreux.com

